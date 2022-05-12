日前，演員黃心娣因疫情在線上代言柔術記著會，蔡坤龍理事長開心的說：「接到許多人來報名，本以為女性會來報名多，卻沒想到好多男性來報名！」黃心娣也嚇到表示本以為會是女生來報名，而且直播中一度太多人留言，也扯進主持人吳沐玹，總顧問陳孝志表示，不管男女都歡迎。

黃心娣演出摔角電影，為了練出好身手，她受摔角訓練半年，摔到遍體鱗傷，正式拍攝時在打鬥中削掉一塊皮還因腎上腺素讓她失去痛覺，直到收工回家才發現受傷，她這番衝衝衝的精神，也感動了台灣柔術理事長蔡坤龍，認為她堪稱「女版彭于晏」，為台灣柔術協會代言非她莫屬，盛讚她有體育精神。接觸柔術的黃心娣認為這項運動以柔克剛，以巧力來壓制敵方強大的力量，對於女子防身很有幫助。

不過，一開始黃心娣還是嚇了一跳，沒想到自己練摔角先苦後甘，先是順利演出電影，再則受到柔術理事長蔡坤龍賞識，「我以為理事長都是很嚴肅的人，沒想到見到蔡理事長本人，竟然如此的年輕，有親和力。」現場主持人吳沐玹因才跟黃心娣合作電影，兩人已是好友，開玩笑說自己跟心娣比來，跟人打架只能扯頭髮這一「經典招」。蔡坤龍理事長被兩人逗笑，認真說，會找藝人黃心娣代言，是因為她的努力使他想起她跟彭于晏一樣，求好而生出鋼鐵意志，「比賽三分鐘，或是台上一分鐘，都是場外台下十年的努力，我很佩服這個小女生。」

蔡坤龍理事長表示，柔術不分男女老少都可學成，既可強健體魄，又可養生，「體育也是娛樂，我們只要有運動習慣，就可降低健保負擔，提升國人壽命。」過去柔術在台灣不甚流行，但近幾年在國際賽事表現亮眼，2019年共奪國際賽獎牌4金7銀17銅。但在好成績背後，蔡理事長深為國內體育選手擔憂，他感慨說，在台灣，體育選手並非都獲得合理對待，甚至部分選手須自費買機票、自費報名參加國外比賽，有些協會以不公方式推選手出賽，「國手並非冠軍，反而季軍為國出賽，只因此選手是某理事長的學生。」種種體育界亂象令他搖頭。

蔡坤龍說：「自我接任理事長，望後國手出賽，機票住宿由公費支出，選拔採積分制，杜絕國手選拔不公之事發生。協會亦不使用『徵召』特權，皆依積分賽排名，國手選拔透明化，沒有黑手介入的空間。

在國外，許多體育紅星受歡迎程度不輸知名藝人，如足球明星C羅、內馬爾、梅西、詹姆斯布朗，只可惜台灣環境不如人，柔術這方面就需要靠協會來創造。黃心娣大表贊同，「我練摔角都靠毅力和滿身傷換來成果，很能體會運動選手苦練的心情。」她說，自己也是拿彭于晏和史嘉蕾喬韓森演出《黑寡婦》的拚搏精神當榜樣。

許多體育選手退役後，做著和特長毫不相關的工作，蔡理事長說：「為了養家不得不去做公園路燈管理的工作，白費了過去的鍛鍊。」他希望協會能為退役選手找到如教練更適其所的工作，培育出好選手，並延續自己的體育生命。

理事長感人的一番話，聽得黃心娣熱血沸騰，在記者會上跟選手來個肉搏戰，一番拳腳下來把對方制伏了，雖然是事先彩排，黃心娣說，柔術能在突發狀況下運用技巧制伏對方，適用於近距離防身，尤其女生練好柔術很實用，「如果真的遇到壞人，還管他是不是男生，就用柔術把他壓制住就對了。」黃心娣主演的新片將在暑假上映，她希望屆時疫情減緩，觀眾進戲院看電影之外，也能多關注柔術這項運動。