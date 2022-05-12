今(12)日立法院衛環與經濟委員會等聯席續審《溫室氣體減量及管理法》(法案名將修改為《氣候變遷因應法》)修正草案，立委指出，許多法規包含公民訴訟條文，但在《氣遷法》卻沒入法，空泛的口號恐淪為「沒有牙齒的老虎」，當主管機關疏於執行職責時，公民團體應有提起訴訟的法源。

國民黨立委蔣萬安表示，公民訴訟的目的就是為了要求事業主管機關有所作為，應比照其他國家透過法院強制力要求政府落實政策，否則空泛的口號會讓民眾無所適從，其他法令如《空污法》、《廢清法》等都有相關訴訟條文，這麼重要的《氣遷法》竟然沒有入法，這就像沒有牙齒的老虎一樣，民眾或團體希望政府有所作為卻沒有監督手段。

立委陳椒華表示，當主管機關疏於執行政策，公民團體不該無法提起自力救濟，公民團體應該有提起訴訟的法源，要求公民訴訟條文應該入法。

民進黨立委洪申翰表示，很多公民和團體希望透過公民訴訟，也就是透過司法對政府有進一步要求，很多國家的氣候公民訴訟初衷來自世代正義，但在法律上該如何處理需要再商談。

環保署氣候變遷辦公室主任蔡玲儀表示，公民訴訟程序首先是告知主管機關應依法執行，假如主管機關仍未行動，公民團體就可以向法院提起訴訟，《空污法》、《環評法》等都有公民訴訟條文，只是這次《溫管法》修法是政策性立法，和前面的法令性質不同。

蔡玲儀解釋，《氣遷法》規定的政府機關權責包括計劃、方案、執行力、氣候變遷調適能力、地方訂定調適計畫等，對事業主管機關的要求包含碳盤查、碳費、增量抵換等，重點不是靠訴訟來監督，而是藉由事前的公眾參與來取代費時的訴訟程序，所以行政院提案才沒有把公民訴訟納入。