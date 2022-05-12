嘉義市議員戴寧遭起訴貪汙罪，法院裁定繼續羈押，引發各界熱議，市議會11日已發文盼戴寧獲釋，出席此次定期大會執行職權，法院12日函覆戴寧並非在開會期間被羈押，裁定續押不違反《地制法》。

據了解，戴寧11日移審法院時，市議會也函文法院，認為正值第10屆第7次定期大會期間，依《地制法》應讓戴寧到議會執行議員職務，才不負選民託付，議會並認為法院裁定前應先徵詢議會，此有前例，曾有立委因涉案被起訴移審，台北地院就函文立法院徵詢立法院會的意見。

嘉義地院函覆表示，為防止地方制度法第51條不逮捕拘禁特權濫用，且尊重司法權行使，基於國家整體利益之考量，實例上應嚴格解釋，僅保障「於開會期間仍為自由之身」者，戴寧是在市議會會期前遭逮捕、拘禁，不違反地制法。

戴寧被起訴後移審到法院，親友、支持者及各界人士認為交保有望，戴母事先準備豬腳麵線等待愛女回家，但裁定結果又還押看守所，戴母難過泣訴「女兒沒有做傷天害理的事」，而市議會昨天接獲法院回函，氣氛也低迷，議長莊豐安低調表示尊重。

戴寧委任律師陳澤嘉認為，檢方已蒐證完成才會起訴，已無湮滅證據、串證及反覆實施之虞，不認罪就收押，不合法理，且戴寧應依地制法履行議員職務，已提出聲明異議。

戴寧涉貪案3月9日爆發，3月13日被羈押禁見，4月19日市議會已行文嘉義地檢署、嘉義地方法院希望停止羈押戴寧，讓她出席此次定期會大會執行職務，當時檢方回覆沒有權限，院方也函覆此案不適用地制法。