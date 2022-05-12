給韓國新總統下馬威？ 北韓朝日本海再射3彈道飛彈 18:372022/05/12 中時新聞網 蘇尹崧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 尹錫悅才剛就職，北韓就又試射彈道飛彈。圖為北韓試射火星17洲際彈道飛彈。（示意圖／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「韓聯社」12日報導，韓國總統尹錫悅10日才正式就職，北韓便於12日下午再度試射3枚短程彈道飛彈，是其今年第16度試射飛彈，與先前的潛射彈道飛彈測試僅相隔5天。 根據報導，韓國軍方宣布，北韓於當地時間12日下午6時29分（台灣時間同日下午5時29分）左右，自平壤順安地區向東海（即日本海）發射3枚短程彈道飛彈，軍方正分析該武器的詳細規格，並與美國密切合作，維持整體的戰備狀態。（持續更新） 北韓驚爆國家級問題 下令全國封鎖 韓總統幕僚會議 關注北韓核武發展 #北韓 #韓國 #總統 #彈道飛彈 #下馬威 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美促台學烏克蘭 買無人機飛彈 04:102022/05/12 政治要聞 安理會討論北韓射潛射彈道飛彈 陸代表批美：迷信制裁的魔力 14:592022/05/12 兩岸 防疫轉變 總統：全黨動起來當防疫團隊分身 16:282022/05/11 政治 芬蘭總統：加入北約不為對付誰 普丁應照照鏡子 03:462022/05/12 國際 大陸船企4月接單量超越韓國 重回全球第一 16:342022/05/11 兩岸 國際護師節 總統：減輕醫護負擔是為護理師做最大貢獻 11:292022/05/12 政治 尹錫悅就職 北韓去核即協助改善經濟 04:102022/05/11 國際大事 總統府新增2人確診 國安會員工和總統警衛室駕駛染疫 19:162022/05/11 政治 韓國最強肉體女星遭嫌醜 她高EQ反擊造型爭議吐心聲 14:442022/05/12 娛樂 海納百川》尹錫悅給韓國人民的禮物（劉順達） 10:252022/05/11 海納百川 林秀香婚前守貞卻懷上成勛孩子 3度合作「該做的都做過了」 15:092022/05/11 娛樂 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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