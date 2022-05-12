「韓聯社」12日報導，韓國總統尹錫悅10日才正式就職，北韓便於12日下午再度試射3枚短程彈道飛彈，是其今年第16度試射飛彈，與先前的潛射彈道飛彈測試僅相隔5天。

根據報導，韓國軍方宣布，北韓於當地時間12日下午6時29分（台灣時間同日下午5時29分）左右，自平壤順安地區向東海（即日本海）發射3枚短程彈道飛彈，軍方正分析該武器的詳細規格，並與美國密切合作，維持整體的戰備狀態。（持續更新）