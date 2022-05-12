有別往年以辦桌形式呈現，台東專科學校餐旅管理科今年畢業成果展結合社區關懷，學生製作餐食分送給部落文化健康站長輩。（蔡旻妤攝）

有別往年以辦桌形式呈現，台東專科學校餐旅管理科今年畢業成果展結合社區關懷，學生製作餐食分送給部落文化健康站長輩。（蔡旻妤攝）

有別往年以辦桌形式呈現，台東專科學校餐旅管理科今年畢業成果展結合社區關懷，學生製作餐食分送給部落文化健康站長輩。（蔡旻妤攝）

有別往年以辦桌形式呈現，台東專科學校餐旅管理科今年畢業成果展結合社區關懷，學生製作餐食分送給部落文化健康站長輩。（台東專科提供／蔡旻妤台東傳真）

有別往年以辦桌形式呈現，台東專科學校餐旅管理科今年畢業成果展結合社區關懷，邀請營養師及業界講師指導學生製作長者膳食，分送給台東縣內部落文化健康站。學生發揮所學回饋社會，學生表示，從中習得均衡飲食對長者的重要性，更從長輩們滿足笑容中獲得成就感。

梅汁豆腐清蒸魚、馬告炒空心菜、雞腿丁炒三蔬，東專餐旅科5年級學生一早到校烹製、分裝趕在中午前將上百份熱騰騰的餐盒，分送到東興、龍過脈及賓朗等3個文健站。

學生豐羅祐庭說，完成料理很有成就感，從中了解均衡飲食對長者的重要性，可以為家中長輩的健康把關，菜單是依據長者健康需求特別制訂，少鹽、少油，避免身體負擔，事前做了不少功課。學生史晏儒說，每份餐盒都包含6大類食物，並且搭配多種蔬菜，使菜色多樣化，經過不斷試做、修改，希望讓長輩們吃得開心又健康。

為了兼顧美味與健康，活動前特別邀請台北榮民總醫院台東分院營養師傅怡珍傳授營養知識，當天也找來業師楊碧娥到場，針對配色、配料及烹調方式給予建議及指導；學生們分工合作，選擇容易取得又新鮮的在地食材，製作出好吃又營養的餐食。

指導老師鄒慧芬表示，餐旅科往年畢業成果展，多以熱鬧的「辦桌」形式呈現，今年別出心裁，改為長者膳食服務，在一粒麥子基金會協助下，將製作好的餐盒分別送往文健站，與長輩們分享手藝，一方面因應疫情避免群聚，同時也讓學生運用所學關懷社區長者，回饋社會。