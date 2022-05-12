宜蘭縣政府交通部跟農田水利署宜蘭管理處協調，移設老舊水溝，重新整建，他們也願意無償提供多餘土地為拓寬道路使用。（吳佩蓉攝）

鄉道宜18線為宜蘭市到壯圍鄉東西向的重要道路，因路幅狹小、單線雙向、會車不易，易釀交通事故。（吳佩蓉攝）

縣長林姿妙今（12日）與壯圍鄉長沈清山、立法委員陳歐珀等地方代表一同持金鏟動土，正式啟用動土儀式，祈求順利完工。（吳佩蓉攝）

鄉道宜18線為宜蘭市到壯圍鄉東西向的重要道路，因路幅狹小、單線雙向、會車不易，易釀交通事故；宜蘭縣政府向交通部爭取「宜18線拓寬改善工程」，斥資2.2億元，將全長2.6公里路線，拓寬為有分隔線的雙車道，以提升用路人的道路安全。縣長林姿妙今（12日）出席開工典禮，祈求順利完工。

宜18線整條路線總長為15公里，起點從員山鄉橫跨宜蘭市，至終點壯圍鄉，往西至宜蘭市，往東到壯圍鄉及國道5號側車道（縣191線），為重要東西向連結鄉道。

其中，宜18線瓶頸路段自宜11線東津路到宜7線新南路止，路線長2.6公里，該道路路寬約5公尺，單車道供雙向通行，路幅狹小、會車不易，容易產生交通事故及車輛回堵的問題，有其拓寬改善的急迫性，於是向交通部爭取「生活圈道路交通系統計畫」。

縣府表示，此工程不僅中央補助約1.4億元，公所自籌用地費用5000萬元，加上縣府配合款約3000萬元，總經費高達2.2億元；預計拓寬為雙向車道，寬度為15公尺，使整體道路更臻完善，預計2023年11月完工。

宜蘭縣政府交通處長王明輝表示，這次協調較特別的在於，因用地取得上有一定的困難度，加上拓寬道路、經費龐大，因此跟農田水利署宜蘭管理處協調，移設老舊水溝，重新整建，他們也願意無償提供多餘土地為拓寬道路使用，這種機關間橫向合作，協調過程中雖然辛苦，但感到難能可貴。

縣長林姿妙今（12日）與壯圍鄉長沈清山、立法委員陳歐珀等地方代表一同持金鏟動土，正式啟用動土儀式，祈求順利完工；林姿妙表示，道路順暢、經濟發展是重要的縣政推動目標。

縣府提醒，道路施工期間因路幅狹小，將採人員機動管制單線雙向放行方式，請用路人儘可能配合改道，以免受管制影響時間。