受惠智慧城市、人工智能物聯網等業務量增加，中保科（9917）今年首季稅後淨利6.99億元，是近五年來同期新高。新保（9925）第一季稅後淨利2.09億元，年增7.97％。

人力成本上漲、傳統駐衛保全市場發展不易，中保科、新保指出，朝科技保全、搶攻智慧城市產業、物聯網居家生活服務，以及後疫情時代的宅經濟市場商機發展，將持續成為未來五年營運成長的核心。

2020年，智慧城市事業占中保科的營占約有20％；中保科預期，到2025年，智慧城市的營占比將達35％。

為開拓更多業務，中保科將在第二季，推出全新改裝AIOT科技展示中心，以及無限+新附加服務系統。中保科智慧城市本部執行長周興國表示，此AIoT展示中心，可以看到集團從智慧城市、智慧工地、能源管理區、科技防災、中保好生活智慧社區、中保無限＋智慧家庭區以及健康照護等共七大區域。讓市場實體了解AIo在智慧城市一龍的整合服務。

新保近三年，智慧城市營收比的複合成長率達10.4％。

持續推動保全智慧化的應用，是新保近幾年來積極推動的業務核心，新保指出，未來五年，集團將持續在拓展智慧家庭、智慧門管、智慧營銷（PoSS）、智慧建築、智慧防災甚至智慧城市的市場，積極投入綠能產業鏈服務，科技智慧服務同時結合防疫生活，強化營運成長動能。