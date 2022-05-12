高雄一名未打疫苗、懷孕近32周的產婦日前遭幼子傳染染疫，疑似併發敗血症，12日上午緊急在高雄榮民總醫院負壓隔離病房專屬手術室順利剖腹產，但新生兒早產、體重僅1850公克，生命徵象不穩定，母子目前均於負壓隔離病房繼續接受治療。

高雄榮總表示，這是第二位確診陽性產婦生子，第一位是在兩個禮拜前順利生產。這名產婦因家中幼子就讀的幼稚園同學確診，居家隔離後發燒、快篩呈陽性，高雄市衛生局通知家人至醫院做PCR，產婦及家人共三人皆確診。

該名產婦染疫後，陸續出現胸痛、胸悶、心臟痛、喉嚨痛、微喘、發燒等症狀，然產婦未打疫苗，已懷孕32周過6天週，於其他醫院產檢時，預估胎兒男性1600克，預產期為6月底，因一直有宮縮及胎動減少情形，由外院醫師建議轉入高榮急診。

院方檢查後發現，該名產婦除了確診，還疑似併發敗血症，所幸今日上午於負壓隔離病房專屬手術室順利剖腹產，但新生兒出生體重較輕、生命跡象不穩定，母子兩人均於負壓隔離病房繼續接受治療。