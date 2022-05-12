王俐人和老公林琮軒目前沒有辦婚宴的打算。（凱瑟琳婚紗提供）

王俐人特地挑選浪漫款婚紗一圓公主夢。（凱瑟琳婚紗提供）

藝人王俐人跟老公林琮軒（Ryan）去年底登記結婚後各自忙碌事業，日前兩人終於抽出空檔拍攝婚紗照。王俐人坦言從答應求婚之後，腦袋就有點混亂，對於接下來要做什麼感到茫然，尤其要不要拍婚紗照，就讓兩人討論很久，所幸收到婚紗公司邀約，順利一圓對浪漫婚紗照的公主夢。

為了完美呈現婚紗照，王俐人表示聽過來人分享一定要瘦身，但她笑說運動已經來不及，所以就靠飲食來把自己體態控制住，但臉部的保養有特別加強保濕，還揪老公一起天天都敷臉。

疫情困擾之下，兩人目前決定不會舉行婚禮，但對白紗的挑選還是很講究，還特別選了小露性感卻不失甜美的浪漫款。王俐人說光試穿當下就讓她心花怒放，熱愛歐風的她，直說高腰與蓬裙的設計，讓她覺得自己就是童話故事中的公主，滿足了她的少女心，和老公拍攝婚紗就像在蜜月一樣，對拍攝成品也相當滿意。

而王俐人開的私廚也在疫情之下轉型，她說現在除了預約包場用餐以外，也有開放預約制的小酌時光，以及會議包場，希望能在疫情之下拚出商機。