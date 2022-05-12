長年為遠地就醫兒童家庭提供免費住宿與關懷服務的台灣「麥當勞叔叔之家慈善基金會」，宣布籌建「高雄麥當勞叔叔之家」，這也是全臺灣第二座「麥當勞叔叔之家」，預計於2023年落成啟用。

一卡通身為高雄在地企業，與麥當勞叔叔之家慈善基金會攜手合作，贊助製作傳遞愛與祝福、以麥麥熊為設計的「麥當勞叔叔之家公益認同一卡通套卡」，拋磚引玉呼籲大眾一起攜手用愛協助陪伴遠地就醫兒童家庭安頓身心。

根據2020年衛福部統計資料，臺灣19歲以下因癌症、心臟病、罕見疾病的就醫人次一年約24萬；若居住地距離醫院較遠，或需要跨縣市遠地就醫時，許多家庭將面臨舟車往返的身心壓力，以及交通住宿的額外經濟負擔。高雄市擁有高雄榮民總醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄長庚紀念醫院三大醫學中心，肩負急重症醫療院所的責任，許多跨區或距離較遠的病童與家屬，為了得到適合的治療經常來回奔波。

「高雄麥當勞叔叔之家」的籌建，期望為這些遠地就醫的孩子與家人提供一個「出門在外的家」，透過免費住宿與關懷服務，減緩舟車往返的身心壓力、減少額外交通住宿的經濟負擔，用愛陪伴幫助他們更靠近就醫資源、也讓家人緊緊相繫，度過生命的難關。

成立25週年的麥當勞叔叔之家慈善基金會，先後設置了台中「麥當勞叔叔親子房」與台北「麥當勞叔叔之家」，每年受惠的兒童家庭約為15,000住宿人次，本次宣布於高雄市籌建第二座麥當勞叔叔之家，預估將於2023年落成啟用，實現北中南服務串聯的夢想。「高雄麥當勞叔叔之家」將設置20間套房，其服務量能每年可供應7,300個房間數，透過醫院社工轉介，開放讓前來高雄遠地就醫的兒童家庭申請入住。

為支持「高雄麥當勞叔叔之家」，高雄在地企業「一卡通」公司用行動響應，麥麥熊是麥當勞叔叔之家慈善基金會志工媽媽親手縫製的入住禮物，陪著孩子睡覺、去醫院一起勇敢，是孩子的好朋友。

麥麥熊化身一卡通設計圖樣，發行「麥當勞叔叔之家公益認同一卡通」套卡，套卡包含一張標準卡及一張造型卡，限量1,000套， 6/1起只要參與線上信用卡捐款滿額贈活動，定期定額捐款或單筆捐款滿2,400元即可擁有，數量有限送完為止。

一卡通與麥當勞叔叔之家慈善基金會邀請各界一同響應公益，讓台灣的遠地就醫兒童家庭多一分支持，少一分負擔。