結合輕軌、淡水區公所等交通要素的淡海輕軌淡水行政中心站周邊土地開發案，營建署表示，將於13日起刊登招商文件草案，廣納各方意見，相關建議於5月31日前以書面方式提供，做為修正招商文件的參考。

營建署指出，淡海輕軌運輸系統第1期工程在2018年12月24日完工通車，本案土地（淡水區公司田段17、17-1地號）位處淡水行政中心站南側，淡金路、濱海路與中山北路環繞的街廓，土地區位佳、交通便捷，投資人可串聯周邊學區、行政中心、運動中心等公共及生活服務設施，帶動周邊整體發展為食衣住行皆便利的完整生活圈。

為擴大民間共同參與開發及加速產業發展，營建署與新北市政府合作開發，採公開標售附帶條件方式進行，未來得標者將同時負責合併開發淡水區公司田段17、17-1地號等2筆大約2.9公頃的土地（捷運開發區及產業專用區），讓營建署、新北市政府與民間能一同攜手加速本案之推動，促進淡海新市鎮繁榮。