各個城市的市區普遍擁有成熟商圈、學區、公園、交通等居住優勢環境，深獲自住客青睞，不過，精華市區一地難求，更遑論大基地開發造鎮案更顯珍貴！台中近幾年掀起市區大基地開發造鎮案，指標案如中科特區「寶輝VILLAGE」，分三階段開創國際新城區、南區正核心的「昌祐X-City」造鎮案分三期推出，第一期「昌祐雲之境」預計6月進場，備受區域客矚目。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章表示，近幾年台中市總開發面積上萬坪的造鎮大案，大多分布在北屯區及海線地區，台中市區想催生出大型造鎮案的難度甚高，也讓中科特區以及南區醞釀推出的新案，成為台中少見的市區造鎮大案，具有市場指標。

其中，台中豪宅建商-寶輝建設在中科特區正核心推出「寶輝Village」造鎮開發案，由三塊四面臨路完整街廓組成逾8,000坪完整腹地，分為國際莊園、世紀莊園、THE PLAZA三階段開發，總銷逾200億元。全案以七期豪宅規格設計，由美、日國際團隊攜手打造有如「東京六本木」的國際城區，遠超一般市場個案規劃，受到中彰投企業主、中科高階主管及醫師等菁英族群高度關注，每坪成交單價已站上6字頭、創區域新高價。

此外，在地深耕20餘年的昌祐建設，在台中市南區和平國小旁、宜寧中學舊校區逾萬坪大基地，與地主合建開發「昌祐X-City」大型造鎮案，三面臨路、四面環綠、下樓即是公園、周邊四條綠園道銜接公園的高綠覆環境，未來可望成為南台中指標徒步國際街廓。

「昌祐X-City」基地周邊有國立公共資訊圖書館、中山醫院、校園、市場等機能豐富，緊鄰美村路、工學路兩大商圈，未來13期重劃區依附南區既有生活圈更具補漲議題；且位處紅綠雙捷交會，生活在繁華軸線上。

昌祐「X City」造鎮預售案，基地面積近1.1萬坪，將分成三期開發，總戶數達1,818戶，第一期「昌祐雲之境」位在復興北路靠和平國小，基地面積2,011坪，將興建三棟地上21、22層、地下3層超高層建築，規劃35～52坪三至四房產品，總戶數共293戶，每坪開價48萬元起，總銷70億元，據悉目前預約賞屋客不少。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，南區因屬台中開發完善的鬧區，素地相當稀少，所以近年的推案也比較零星；在新供給相對缺乏下，南區近期登場的新案，價格表現不俗，每坪開價達到4、5字頭，連帶促進中古屋跟漲；加上南區近年受惠鐵路高架捷運化利多，後續還有13期重劃區的發展遠景，房市潛力不容小覷，吸引大批建商進軍南區推案。