大車隊（2640）集團多角化經營策略於疫情期間奏效，12日公布第一季財報，合併營收6.28億元、年增18.9％，稅後純益1.01億元，EPS為1.78元，皆創下歷史新高。

台灣大車隊執行長林念臻表示，第一季營收成長，主要來自計程車媒合、廣告媒體業務穩定成長，及生活媒合服務營收大幅成長，有助55688 APP生活媒合平台增長新動能，促進單量躍升，進而帶動集團整體營收獲利穩健成長。

台灣大預估隨著隔離鬆綁、國境逐漸解封，交通出行需求將會大幅增加，同時因疫情加速改變消費行為，大車隊集團董事長林村田期許55688讓用戶生活更便利，集團持續透過大數據、AI技術挖掘用戶需求，開放平台及場域，廣邀策略合作夥伴攜手打造新生活服務生態圈。

本土疫情嚴峻，集團旗下生活大管家為居家清潔服務媒合平台，率先業界推出「居家安心方案」，讓居家清潔及消毒一次完成，超優惠價最低只要2,800元，適合居家隔離、照護者出關後使用。

集團旗下的潔衣家為全台最大專業智能洗衣廠，強調洗前消毒靜置、高溫洗滌、天然洗劑及全程錄影即時查看貨態，在5月推出四大超商寄櫥送洗件件100元優惠活動，消費者可將厚重冬衣透過55688 APP預約「潔衣家」衣物送洗，同時選擇超商送洗與寄櫥送洗，等到天氣變冷或疫情趨緩後領回，解決現代人生活忙碌、生活空間狹小的痛點，優惠活動到五月底。

大車隊集團今年成立台灣智慧生活網子公司，結合集團旗下關係企業，包括台灣大車隊、55688代駕、全球快遞、潔衣家、生活大管家、金讚汽車保修和台灣大旅遊等，提供650萬用戶洗衣、快遞、居家清潔、代駕、保修、旅遊等各項生活服務。