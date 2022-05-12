網紅黃大謙客串8點檔，跟羅子惟、苗真、陳夙雰演對手戲。（民視提供）

百萬Youtuber黃大謙昨晚客串8點檔《黃金歲月》，在劇中飾演愛慕苗真的網紅，黃大謙表示這一次受邀參與8點檔，他從來沒想過，而且在台語劇講客語非常有挑戰性，也對自己8點檔初體驗打了75分的分數。

黃大謙被問到在瘦子面前唱Rap比較緊張還是拍8點檔？黃大謙表示當然是拍8點檔比較緊張，因為在瘦子面前唱Rap只有2個人，但8點檔是在十幾個人面前。他說拍戲時NG 3次以上，現場都沒人爆炸，直呼大家都好佛系。

搭檔苗真表示黃大謙表現其實蠻穩的，對他反而評了90分的高分，甚至說他台風穩健，而且光是講台語的她，偶爾也會吃螺絲，所以對黃大謙在劇中小NG這點小事算還可以啦。

苗真第一次跟黃大謙合作，以為他本來就是會說客語，沒想到他私底下做了這麼多語言功課。黃大謙說前一天拿到劇本，就開始找語言老師惡補，他坦言雖然爸媽都是客家人，但很少跟他在家用客語交談，加上他平常也不會說台語，所以台詞在台語跟客語之間的轉換，讓他直呼好燒腦。