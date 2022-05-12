造型悠遊卡還有什麼樣的可能？這次把蒸籠都變成悠遊卡了。悠遊卡公司與「添好運」合作，推出「添好運蒸籠3D造型悠遊卡」，蒸籠內含3顆添好運最為知名的小點「流沙包」，隨身攜帶讓你可以時時添好運。

已經連續12年獲得米其林一星肯定的「添好運」，平價又美味的港點擄獲不少饕客的心，這家被譽為「全世界最便宜的米其林餐廳」更在香港、台灣、新加坡、菲律賓、泰國、馬來西亞、澳洲等設立超過40家分店。

「添好運蒸籠3D造型悠遊卡」將乘載著熱騰騰餐點的蒸籠具體而微，等比例縮小為悠遊卡，打開蒸籠還有驚喜，印有大大「添」、「好」、「運」大字的流沙包映入眼簾，讓你隨時隨地都可添滿好運。

「添好運蒸籠3D造型悠遊卡」將在5月17日11時起至5月23日止，在7-ELEVEN ibon生活便利站、全家便利商店FamiPort、萊爾富Life-ET及OK超商開放限時不限量預購，每個售價499元，想自己隨時添加好運，或是幫親朋好友加加油都很適合。