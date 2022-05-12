根據研究者與研究(Researcher and research)機構最新資料，第一季全球電動車市場銷售量超過200萬台，年成長率達70.7％，其中，中國為全球最大的電動車銷售國家、年成長率高達145％，市占率從去年同期39.4％大躍進至今年的56.5％。

凱基未來移動基金經理人馮紹榮表示，國際戰事與中國封城雖對汽車產業帶來影響，如原物料漲價、工廠關閉等，重創供應鏈，但隨各國落實減碳推動電動車政策、科技軟硬體設備、蓄電技術的進步，與全球車市需求面增加，汽車生產量逐漸觸底回升，電動車滲透率有望持續提升。

馮紹榮指出，全球電動車款百花齊放，估計在2023年可能突破100款，電動車銷售動能強勁，除了電動車的滲透率提高外，也有利擴及其它車用半導體領域，如電動車電池、車體材料、自駕車系統等產業需求擴增，相關題材長線利多湧現。

受到電動車銷售帶動下，電池供給量也須趕上需求，特別是電動車所需的磷酸鐵鋰等電池材料。根據研究者與研究(Researcher and research)機構最新資料顯示，今年3月磷酸鐵鋰電池在全球電動車使用的比重達19.2％、創下新高。

凱基未來移動基金經理人馮紹榮表示，最近油價上漲衝擊到傳統燃油車的銷售力道，反觀今年各類電動車廠受惠於全球減碳及新能源補貼措施、科技應用面等整合推動下，帶動電動車銷售力道，也刺激電動車產業供應鏈的利多浮現，推升電動車使用的磷酸鐵鋰電池之比重續走高。

馮紹榮指出，這些應用新能源核心材料，以及專注生產於鋰電池材料的廠商，有機會搭上產業利多的順勢列車，而這類產業也是未來移動題材之投資標的；近期適逢美國聯準會調整貨幣政策、地緣政治變化、原物料價格大幅上漲，整體市場系統性風險明顯增加，後續本基金將採取漸進式布局方式，持續網羅全球各產業中具備成長動能的未來移動題材，作為長線布局核心的投資配置，為投資人爭取更多獲利成長的潛在機會。