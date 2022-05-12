在國內疫情升溫之際，疫苗保護力等話題再度受到關注，一名男網友分享親友和朋友施打的疫苗組合和確診症狀，意外掀起網友討論，其中不少施打AAM組合的人大讚，「AAM真的好，確診後症狀都很輕」，不過也有人直言，「都幾10萬人確診了，一定各種組合都有確診案例」。

一名男網友在PTT八卦板上發文分享，非同住親友是一對夫妻和2歲小孩，夫妻倆都施打AAM，確診後有咳嗽、畏寒、喉嚨痛等症狀，不過丈夫的症狀僅維持2天，妻子則維持了4天才好轉；小孩是在幼兒園被感染的，未施打疫苗，確診後有咳嗽、畏寒、喉嚨痛、反覆發燒等症狀，3天才好轉，目前都已康復。

他接著透露，2位朋友中1人施打3劑BNT，因同住家人確診而居家隔離，目前隔離第4天，早上快篩結果為陰性；另1人則是施打ABM，因座位附近有人確診，導致周圍5人接連確診，然而只有他快篩結果是陰性。

貼文一出網友們紛紛回報，「AAB，平安」、「室友3劑高端，是密切接觸者但完全沒事」，另有人大讚AAM組合，「AAM真的好，確診後症狀都很輕」、「AAM +1，只有打第一劑時很不舒服」、「AAM，各種到處跑、上健身房也沒事」。

不過也有人直言，「都幾10萬人確診了，一定各種組合都有確診案例」、「要看個人體質啦，有人隨便跑、到處內用，結果周邊都確診，就他沒有，都懷疑他是帶原者」、「身邊都確診他沒事，那他就無症狀啊，不要再說他沒事了」。

值得一提的是，11日有女網友在PTT以「AAM仔最強組合還確診的進來」為題發文，指出自己是施打AAM，且自認這個組合很無敵，因此好奇「有AAM仔還是確診的嗎？」不少網友表示，「AAM，到處跑完全沒事」、「AAM，常跟陽性同事接觸結果沒事，超厲害」、「AAM，身邊都中我沒事」。

不過施打AAM組合並不代表完全無敵，也有確診的網友回應，「AAM中獎發燒3天，喉嚨痛超過10天」、「AAM確診第3天了，前2天一樣會燒啦」、「AAM確診，不過只有喉嚨很痛，沒其他症狀」、「AAM確診，不過莫德納的副作用比我發病時的症狀可怕」、「AAM確診，完全無症狀，家人也沒被我傳染」、「AAM中鏢+1，只有鼻塞其他無感」。