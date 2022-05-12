過去中資企業海外上市的首選都是美國的證券交易所，因其資本規模與流動性最佳。但是近年來中美關係惡化，國安問題對陸企在美國上市造成嚴重影響。現在陸企爭取國際資本的途徑有了新的選擇，除了美國與歐盟之外，更多中資企業已將目光轉向瑞士。

《環球時報》報導，瑞士《SRF電視台》網站近日刊載中歐經濟關係專家雅各布．岡特撰寫的文章，題為《中國企業進軍瑞士證券交易所》。作者認為，許多中國企業已開始進軍瑞士證券交易所，這一切都符合一個更大的趨勢：「中國正在美國與歐盟之外尋找獲得國際資本的新途徑。」

報導說，一直以來，中國公司赴海外上市主要選擇美國的證券交易所，現在它們開始將目光投向瑞士。有意在瑞士證券交易所上市的中國公司可能鮮為人知，但卻估值不菲：工程機械製造商三一重工的估值達220億美元。此外，兩家中國電池製造商及一家醫療器械製造商的估值也以10億美元計算。

瑞士證券交易所認為，能吸引中國公司主要是由於其自身營銷工作的成功。正如其發言人于爾格．施耐德所說，幾年前他們就與中國證券交易所簽署了第一份合作意向書，「我們與深圳和上海證券交易所保持著密切合作」。

文章說，全球大型證券交易所都在爭奪中國公司，法蘭克福和倫敦的證券交易所也在向中國公司發起「魅力攻勢」。

在這個過程中，中國政府發揮了關鍵的作用，因為中國公司在海外的每一次上市都必須經過中國政府批准。現在不只中國熱中此事，瑞士政界人士也積極推動中企在瑞士上市計劃。

報導說，2019年4月，時任瑞士聯邦主席兼財政部長的毛雷爾訪華時，帶上了瑞士證券交易所的代表。訪問期間雙方在毛雷爾的見證下簽署了相關基礎性文件，為中國企業在瑞士證券交易所上市鋪平了道路。今年秋季，這些中國企業的名字可能會出現在瑞士的股票行情中。

大陸網友們對此事發表評論認為，「中國應該把海外資產的安全作為頭等大事」，「在中立國瑞士上市，對於中國在海外上市的公司來說是一種安全保障」。但是也有人指出，「中立國也不見得真的中立」，「瑞士真的中立？看看俄烏衝突中一些歐洲中立國的表現吧，瑞士這是想把中國公司圈進去，待中美關係發生危機時，便有機會吞併中國公司資產，這才是其真正目的吧。」