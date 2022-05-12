白沙屯媽祖進香將於20日凌晨起駕，不少信徒等著朝聖，「白沙屯媽祖X白爛貓公仔造型悠遊卡」今（12）日在網路預購，但下午預購系統塞進大量粉絲預購，把網站灌爆，造成網頁當機40分鐘，平台預估今天共擠進5千多人。

白沙屯媽祖鑾轎使用粉紅色頂轎，因路線飄忽不定，且都要急行軍，因此被信眾們（香燈腳）稱之為粉紅超跑，也因白沙屯進香沒有固定路線，多次於進香期間發生不可思議的神蹟或感人事蹟，每年總會引來數萬名信徒跟隨，聲勢浩大，熱鬧非凡。

被譽為「最有個性媽祖」的白沙屯媽祖，今年聯手白爛貓推出悠遊卡，圓滾滾的胖橘貓白爛貓，貪吃、搞怪、講話超直白的設定深受粉絲喜愛，這次化身為白沙屯勇腳信徒，趣味形象搭配香燈腳勇字戰甲經典打扮，造型十分討喜。

「白沙屯媽祖X白爛貓公仔造型悠遊卡」於Be come true平台獨家首發預購，開賣時間為今日11點起至27日，每張售價590元採限時不限量方式開放預購。