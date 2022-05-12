桃園市議員黃敬平爆料，位在中壢區某長照機構爆發群聚感染，提醒民眾要小心防疫，桃園市衛生局晚間證實消息，表示懷寧醫院附設護理之家共有33人快篩陽性，目前採機構就地隔離，並安排合約醫療院所進駐PCR檢測，會提供後續醫療照護。

衛生局表示，懷寧醫院10日有1名照服員自覺身體不適，有咳嗽等疑似染疫症狀，經快篩為陽性，院方立刻啟動全院醫護、行政人員及病患匡列採檢，陸續有31名住民及1名外籍看護快篩呈陽性，目前PCR檢測結果尚未全部出爐，多為輕症及無症狀者，該機構採就地隔離，不影響院內基本醫療運作。