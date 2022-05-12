Omicron攻陷北韓金正恩也怕爆 首度戴口罩畫面曝光

平壤近期爆出首例Omicron病例，證實為亞變種BA.2，打破北韓疫情2年3個多月來零確診完美表現。北韓領導人金正恩也下令「國家性事件」，國家全面鎖國進入最高緊急狀態。12日勞動黨召開政治局會議上，罕見出現所有官員集體戴上口罩的場景，這也是大流行以來第一次見證金正恩戴口罩。

8日首都平壤的居民收到命令，被迫緊急返家，當局宣布Omicron亞變種BA.2正式入侵，為了防止病毒擴大傳播，針對全縣所有區域進行全面封鎖定並大規模清消，因應疫情此舉被視為「最高緊急狀態」。

北韓官媒朝中社（KCNA）指出，這可能是新冠肺炎席捲2年多來，國家第一次正面與疫情作戰，12日領導人金正恩出席勞動黨召開中央委員會第8次政治局會議上，也能看到他一改平時「無罩」精神，與在場所有官員們同戴上口罩開會。然而，金正恩從發言那刻就已經拿下口罩，可以看到他隨手放在桌上，直到會議結束時才又帶上。

報導指出，這可能是自2020年Covid-19以來，外界第一次看到金正恩戴上口罩，也是北韓媒體首次報導疫情相關新聞。目前尚不清楚北韓何時解除「國家性事件」，當地商店陸續出現搶買民生用品的人潮，恐慌性購物也引發國內供不應求的缺糧危機。