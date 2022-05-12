工業電腦廠維田（6570）受惠工業電腦、工業顯示器等訂單需求強勁，加上美國專案客戶拉貨動能增加，推動營運大幅成長，首季獲利繳出亮眼成績，稅後淨利2,498萬元，年增58.7％，EPS 0.83元，創同期歷史新高。

維田指出，雖3月起受到中國封城影響，導致物流、原料供應交期等不穩定，部分訂單遞延出貨。不過，首季營收仍創下同期新高表現，毛利率也因匯率挹注與新產品價格調整下，維持32.4％水準。

維田表示，疫情加速工業4.0與AIoT快速整合，製造業紛紛邁向智慧工廠數位轉型，以強化競爭力與彌補人力缺口，尤其近年受到政經局勢、地緣政治影響，美歐等國的新基建發展較以往更為強勁，預期將帶動更多工業電腦需求。

尤其維田產品銷售區域多集中於歐美市場，訂單穩定且客戶黏著度高，在歐美工業電腦市場穩定擴大之下，公司營運規模可望再升級，帶動維田業績再拚新高。

維田4月營收7,343萬元，較去年同期成長4.11％；累計前四月合併營收3億元，年增32.66％，雙創同期新高。

法人認為，維田受中國封控影響較小，且在歐美客戶強勁需求的支撐下，業績維持高檔水準，第二季營運有機會因遞延效應迎來出貨旺季，中和廠區產能持續滿載，訂單能見度已看到年底，今年將有雙位數穩健成長。