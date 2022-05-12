台灣ETF市場發行面熱絡，最近一年來每月都有ETF募集或掛牌，上月新募集的大華銀元宇宙科技50（00906）ETF，也預計5月17日於證交所上市，發行價格為每單位10元。

證交所表示，今年截至4月底，已有四家投信公司新掛牌5檔ETF商品，5月更有新的發行人大華銀投信加入ETF市場，可望提供更豐富的投資選擇。

大華銀元宇宙科技50ETF追蹤德國的指數公司Solactive編製的「元宇宙科技與服務指數」，成分股選自美國、日本、香港及台灣等四個市場，主要透過搜尋合格樣本的公開資訊，並運用自然語言處理算法進行主題關鍵字語意比對，篩選出在元宇宙相關業務領域高度投入的50家企業。指數採自由流通市值加權，並設定個股權重上限5％，下限0.5％。

大華銀投信指出，元宇宙發展潛力無限，科技產業界正紛紛投入元宇宙的開發，上述指數有近八成權重聚焦在規模達新台幣1兆以上的大型科技公司，如蘋果、微軟、谷歌、Meta等，這些科技巨頭自2014年以來，不斷收購AR/VR、區塊鏈、遊戲社交平台等元宇宙相關技術公司。

另該指數還納入元宇宙生態系中最早產生現金流與建立獲利模式的遊戲產業，希望幫助投資人參與元宇宙商機。