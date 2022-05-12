大陸市場波動加劇，金融業對大陸投資部位首季少近1,300億元。金管會12日揭露，銀行首季對大陸投資減少528億元，拆借也減208億元，但因存款增209億元，所以曝險額度單季僅少435億元；壽險業則是投資大陸有價證券部分，首季減少188億元、參股及投資大陸保險業部則少41億元，對大陸曝險額單季亦少229億元。

至於證券商自營部位投資大陸金額，首季減少近17億元，曝險額降到76.88億元；境內基金投資到大陸的金額，3月底降到3,209億元，首季亦減少366億元，境外基金對大陸曝險金額3月底為1,045億元，首季亦是減少157億元。

也就是說，銀行、壽險、券商自營部、境內外基金，光是投資大陸的部分，今年前三月就減少1,297億元，但因銀行對大陸相關放款增加201億元、同業拆存減少108億元，產險增加2億元，一來一往，銀行、保險及證券對大陸曝險金額，首季總共減少1,202億元左右。