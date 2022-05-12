周潤發在《秋天的童話》中飾演「船頭尺」。（甲上提供）

張婉婷在《秋天的童話》中飾演「十三妹」。（甲上提供）

周潤發（發哥）、鍾楚紅（紅姑）主演經典愛情片《秋天的童話》35週年4K數位修復版將於下周五（20日）重返大銀幕，導演張婉婷、編劇羅啟銳夫婦12日接受台媒線上聯訪，提到周潤發當年開拍前因《英雄本色》晉身巨星行列，面對黑社會的電影製片人不願放人，但發哥仍遵守承諾飛到紐約拍片，更爽快回「頂多是挨幾拳、一兩刀」，反而更怕張婉婷會哭，因為自己最怕女孩子哭，讓羅啟銳大讚是真男人。

張婉婷獨排眾議選了當時還是票房毒藥的周潤發當男主角，片商原本其實考慮找成龍、洪金寶、許冠文演出，但她認為說「周潤發是港星中唯一一個可以同時結合流氓和浪漫氣質的人」，羅啟銳也補充「他講話和行動都很大喇喇，現在紅成這樣子，他沒有司機，還是每天開車去菜市場買菜，很多人喊『發仔』和他打招呼，他也會開窗戶跟問好，完全沒有明星架子」，好個性始終如一。至於女主角鍾楚紅，張婉婷表示除了美貌外，也發現鍾楚紅外柔內剛的特質，很適合演這個獨立自主的女學生「十三妹」，透露有天他們在紐約拍攝被趕，鍾楚紅二話不說跑去跟對方吵架。

當時香港黑社會為確保周潤發檔期，只願意給他1個半月在紐約拍攝，甚至還派人在那盯場，張婉婷說自己在紐約念書多年，「他們我都都認識，是朋友了，其實他們最喜歡站在最前面看明星，唐人街很小，只有幾條街，飛龍啊、鬼影啊，2個幫都認識的」也回憶起：「我喊NG，兄弟就會說『又不是要選奧斯卡的，可以了啦』，我就會回嗆『shut up（閉嘴）』。」更不忘補充其實這些兄弟人都很好，後來還充當臨時演員，某場鍾楚紅去唐人街吃雞蛋吐司，「有一些爛鬼在旁邊撩她，就都是他們黑社會下去演的。」

至於會不會再找2人合作？張婉婷笑說「他們都是躲起來的人，周潤發常常走在街上，或是在片場、攝影棚遇到，還是很高興地談話」，但如果再一起拍片的話，目前沒有合適的作品，且自己想講的故事也都在第一集講完了，沒打算再拍續集，結局則留給觀眾自己去想像。張婉婷也感慨35年後再看這部電影，發現紐約已經很不一樣了，不過很遺憾周潤發飾演的「船頭尺」的原型，也就是她的朋友「皺皮檸」今年過世了，「本來35週年打算請他去看，但他等不及了，所以我其實很高興我們把這段回憶拍下來，永遠在電影裡面，他就不會消失。」