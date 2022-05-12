阿里山莊園咖啡精英交流賽媒合會今天在阿里山鄉樂野文化聚會舉辦。（張亦惠攝）

阿里山咖啡產業近年來蓬勃發展，也是咖啡業界爭相購買的精品豆，去年咖啡媒合會日曬組特等獎競標由以1袋（5公斤）以43萬元得標，與全球具指標性的競標會不相上下，今年疫情嚴峻參與的買家略減，但拍賣價格仍創新高，日曬組特等獎以1袋52萬元的高價賣出。

阿里山咖啡產業發展協會理事長鄭虞坪表示，今年媒合會搶豆情況仍非常激烈，去年日曬組拍出1袋43萬元平世界紀錄，今年則再超越拍出1袋52萬元超世界紀錄，對阿里山的咖啡農來說是很大的肯定，今年也首次推出線上拍賣，13日開始將在阿里山咖啡產業發展協會臉書上拍賣，都是分數超過80分的精品豆。

縣長翁章梁今天也特地上山擔任拍賣官，日曬組特等獎鄒築園的咖啡豆一路喊價到30多萬，最後剩下雄獅集團欣食旅及台商雷小姐競爭，最終由欣食旅以52萬元標下5公斤的咖啡豆，每磅約4萬7000元，其他組別也都賣出好價，藝伎組特等獎每袋32萬元、水洗特等獎10萬元、蜜處理特等獎5萬元。

欣食旅旅宿發展部資深經理葉宇翔表示，去年競標了阿里山咖啡豆用在鳴日號列車上，客人反應非常好，因此今年決定再上山競標。

翁章梁說，嘉義縣獨特的地理條件及氣候環境、再加上農民互相學習、經驗交流，已在咖啡國際市場占有一席之地，看到這麼多年輕人從全台到阿里山買咖啡，就知道阿里山咖啡越來越出名了。