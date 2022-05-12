阿里山咖啡產業近年來蓬勃發展，也是咖啡業界爭相購買的精品豆，去年咖啡媒合會日曬組特等獎競標由以1袋（5公斤）以43萬元得標，與全球具指標性的競標會不相上下，今年疫情嚴峻參與的買家略減，但拍賣價格仍創新高，日曬組特等獎以1袋52萬元的高價賣出。
阿里山咖啡產業發展協會理事長鄭虞坪表示，今年媒合會搶豆情況仍非常激烈，去年日曬組拍出1袋43萬元平世界紀錄，今年則再超越拍出1袋52萬元超世界紀錄，對阿里山的咖啡農來說是很大的肯定，今年也首次推出線上拍賣，13日開始將在阿里山咖啡產業發展協會臉書上拍賣，都是分數超過80分的精品豆。
縣長翁章梁今天也特地上山擔任拍賣官，日曬組特等獎鄒築園的咖啡豆一路喊價到30多萬，最後剩下雄獅集團欣食旅及台商雷小姐競爭，最終由欣食旅以52萬元標下5公斤的咖啡豆，每磅約4萬7000元，其他組別也都賣出好價，藝伎組特等獎每袋32萬元、水洗特等獎10萬元、蜜處理特等獎5萬元。
欣食旅旅宿發展部資深經理葉宇翔表示，去年競標了阿里山咖啡豆用在鳴日號列車上，客人反應非常好，因此今年決定再上山競標。
翁章梁說，嘉義縣獨特的地理條件及氣候環境、再加上農民互相學習、經驗交流，已在咖啡國際市場占有一席之地，看到這麼多年輕人從全台到阿里山買咖啡，就知道阿里山咖啡越來越出名了。
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