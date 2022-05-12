59歲港星關之琳曾紅極一時，被封為「香江第一美女」，雖然息影多年，但一舉一動仍備受關注；日前一組她與友人登山的照片曝光，好狀態令人驚豔不已，可看出淡出演藝圈多年的她，即使年近6旬依舊保養得宜。今(12日)她又分享一則運動短片，大跳最新流行的劉畊宏「毽子操」，以絕美凍齡狀態亮相，跳起健身操手腳靈活的模樣，令粉絲們看了大讚：「不愧為不老美人」。

關之琳今(12日)她在抖音PO出一支運動短片，只見一旁路過的女生說：「大家最近怎麼都在跳操阿？」，關之琳便親自示範一組動作，只見香江第一美人穿著輕便休閒風的黑色運動長褲，上搭橘紅色圓領T，腳踩白色運動鞋跳起健身舞，笑瞇瞇的五官仍舊嫵媚迷人，顏值狀態依然絕佳，

疫情嚴峻居隔者眾，關之琳呼籲：「一起做運動！」。（圖／取自關之琳抖音）

全球疫情嚴峻、居家隔離者眾，關之琳透過影片呼籲大家：「宅在家也不能忘記鍛鍊」、「一起做運動！」，並且標註「一起宅家健身」、「明星教你居家鍛鍊小妙招」；而當音樂響起隨著節奏律動，她在影片中所跳的正是最火紅的劉畊宏「毽子操」，做起操來手腳相當靈活，一邊喊著：「繼續努力」，小腿向外與手相碰的拐踢動作也難不倒她，讓粉絲們不禁稱讚：「不愧為不老美人」。

關之琳做起運動手腳相當靈活，拐踢動作也難不倒她。（翻攝自關之琳抖音）

日前有網友曝光關之琳和友人去爬山的照片，只見她一身休閒、帶著帽子和墨鏡，但難掩巨星風範，看得出她不僅臉蛋凍齡，連身材都維持得相當好，完全看不出已經快60歲，狀態絕佳令人稱羨不已。