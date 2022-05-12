「台北市外送平台業者管理自治條例」修正草案，11日經台北市議會三讀通過，報請行政院後就正式實施，未來不論外送平台公司所在地，只要外送員在台北市工作，就會須受到自製條例管理，意外傷害保險額度提高到300萬。

北市府勞動局職業安全衛生科長陳伯端表示，「台北市外送平台業者管理自治條例」中，將外送平台管理權責劃分更明確，例如交通安全由交通局掌管、食品安全由衛生局掌管、勞工權益則由勞動局掌管。

陳伯端強調，自治條例也明訂，不論外送平台公司所在地，只要外送員在台北市，就受到自治條例規範；陳伯端也說，外送平台提供外送員的意外傷害保險，保險額度提高至新台幣300萬元，並且維持全時段保險。

陳伯端說明，由於外送員很難認定工作時間，可能正在送餐或前往取餐路途上，為了保障外送員權益，對此要求外送平台給予全時段保險，只要外送員在台北市發生嚴重意外事故，保險最高可理賠300萬元。

另外，為了鞏固外送員自我安全意識，陳伯端指出，自治條例也規範外送員，至少1年回訓1次，一旦遭到舉報有嚴重交通違規，例如超速與闖紅燈，甚至因此發生事故，3個月內必須回訓，加強外送員對於自身安全概念。

陳伯端補充，針對多間小型外送平台，可能委託同一貨運公司外送，外送員在外送時，必須在送貨箱外側貼上平台標誌，讓其他人能馬上識別外送員正在替那個平台服務，當意外事故發生時，便於釐清責任歸屬。