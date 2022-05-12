2022羅馬大師賽台灣女將詹皓晴繼續和日本女將青山修子搭配女雙，兩人今天（12日）在第二輪化險為夷，6比3、5比7、10比7擊敗拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）／捷克普莉絲可娃（Karolina Pliskova），晉級8強。

奧斯塔朋科和普莉絲可娃都是單打世界排名前15名內的好手，不過詹皓晴與青山修子雙打經驗豐富，首盤第5局先把握破發，第9局再度破發，也搶先收下一盤；第二盤雙方在自己發球局的掌握度差了點，屢次面臨破發危機，台日組合多被破發一次，雖然挽救4個盤末點，還是被對手追回一盤，雙方進入搶十局分勝負。

搶十局前段詹皓晴／青山修子雖先面臨落後，兩人中斷加速連搶4分而站上領先，第1個賽末點就鎖定勝利。

為大會女雙第8種子的詹皓晴／青山修子，預計台北時間明天下午5點，和第2種子加拿大達布蘿絲姬（Gabriela Dabrowski）／墨西哥歐兒摩絲（Giuliana Olmos）爭搶4強席位。