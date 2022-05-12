第一銀董事會決議擬購置桃園市中壢區營業據點一處 19:222022/05/12 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第一銀行公告，12日董事會決議擬購置桃園市中壢區營業據點一處。 一銀統計，目前國內營業單位共有188家，近年來配合分行業務需要及提供客戶更寬敞、明亮且友善的服務空間，持續辦理行舍整修、改建或搬遷。 另外，為順應都市發展重心轉移，一銀將就各營業據點周遭之營運環境是否已有轉移至新興商圈趨勢，綜合評估後另覓適當地點以作調整。 響應世界地球日，數位減碳享優惠 一銀基金申購手續費2折 《金融股》鎖定報稅商機 一銀祭高回饋搶客 #營業據點 #購置 #桃園市中壢區 #一處 #一銀 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不動產授信管理為首務 行庫美國分行營運 列三大目標 04:102022/05/10 金融．稅務 屏市頂柳關懷據點咖啡廳 座無虛席 04:102022/04/25 地方新聞 繳稅大戰開打 信用卡回饋火力全開 04:102022/04/26 投資理財 快篩試劑實名制上路 一銀、台企銀宣布全額補助員工 19:452022/04/28 財經 第一銀青安退息速度領先同業 800萬房貸年省利息近萬元 12:132022/04/15 財經 拚金融創新 華銀聚焦雙A 一銀強攻大數據 04:102022/04/20 金融．稅務 台中預拌廠擋土牆崩塌 1移工遭壓無呼吸心跳送醫急救 19:062022/04/19 社會 新台幣對日圓創近25年新高 第一銀再推線上換匯好康 20:422022/05/09 財經 《金融》彰銀統籌主辦 世紀樺欣聯貸案簽約 11:092022/04/29 財經 北市318路口不斷電挨轟進度牛步 議員嘆：6年半才完成 17:162022/04/29 生活 響應世界地球日 第一銀數位通路申購基金手續費2折 22:052022/04/18 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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