第一銀行公告，12日董事會決議擬購置桃園市中壢區營業據點一處。

一銀統計，目前國內營業單位共有188家，近年來配合分行業務需要及提供客戶更寬敞、明亮且友善的服務空間，持續辦理行舍整修、改建或搬遷。

另外，為順應都市發展重心轉移，一銀將就各營業據點周遭之營運環境是否已有轉移至新興商圈趨勢，綜合評估後另覓適當地點以作調整。