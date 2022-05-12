美股科技盤又喊殺，台股12日跟著開低震盪走低失守「萬六」（16,000點），外資續賣超並匯出，加上國際美元指數又站上104，新台幣一舉貶破29.8元關卡，終場收在29.823元兌1美元，創逾23個月新低，貶值1.18角，總成交量16.48億美元。

外匯交易員表示，美國4月CPI年增率8.3％，雖未再衝高，仍高於市場預期的8.1％，通膨壓力仍沈重，對聯準會（Fed）鷹派提供有力支撐，美股四大指數在科技股領跌下全墨，主要亞股綠油油一片，台股重跌389點至15,616點，失守16,000點整數，拖累新台幣貶勢加大。儘管外資賣超台股略減少至103億元，但匯出不手軟，新台幣也站穩29.8元價位。

外匯交易員指出，俄烏戰爭看不到出口，美國通膨居高不變，Fed後續升息步調，至少就是一次2碼（1碼是0.25個百分點），股市恐怕還是繼續震盪回檔整理，國際美元只有更強沒有最強，外資回流美元效應，新台幣闖過29.8元後，短線捉排除進一步挑戰30元大關，也將回到2020年疫情剛爆發時的水準。