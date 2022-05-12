（20:15）

CNN公布俄戰爭罪影像 俄軍背後槍斃2烏平民後舉杯慶祝

CNN獲取一段由烏克蘭當局對俄羅斯進行戰爭罪調查的影像，證實俄軍先是打劫當地一家汽車廠，隨後朝2名試圖逃跑的平民身後開槍，最終雙雙慘死。

CNN報導指出，這段無差別射殺影像發生在3月份，5名俄士兵試圖敲破玻璃窗闖入當地一家汽車經銷商公司，接著對裡面烏克蘭人進行搜身，其中汽車廠老闆與警衛結束搜身準備離開時，俄軍尾隨在後，直接從背後開槍，兩人當場倒下，汽車廠老闆當場身亡。

然而，該名警衛似乎還活著，在地上掙扎許久後奮力起身，踉蹌走到屋內打電話求救，最終仍因失血過多而死。據悉兩位當時得知俄軍逼近，還堅持死守汽車廠內抵抗，卻怎麼也想到會發生這樣的悲劇。影片最後還可以看到，幾名俄士兵完成行動後，在屋內大肆舉杯慶祝。

死者家屬氣憤表示，「這無疑是戰爭罪…他們（俄軍）應該立刻被判死刑！」

（19:40更新）2天死1名 俄軍第41位校級軍官陣亡在哈爾科夫

烏克蘭東部的戰爭變得激烈，俄羅斯中層軍官的陣亡情況也變得嚴重，39 歲的卡里莫夫中校(Albert Karimov)陣亡於哈爾科夫附近，成為第 41 位在烏克蘭戰爭中喪生的俄羅斯校級軍官。英國情報部門稱，幾乎是「每兩天就有一名校官陣亡的速度」。

俄軍第41名陣亡的卡里莫夫中校。(圖/twitter)

英國鏡報報導，卡里莫夫中校屬於格魯烏軍事情報局(GRU)的特種部隊軍官，是理所當然的精銳部隊成員。有報導稱，這是美國向烏克蘭提供情報，使得烏克蘭能成功狙擊。據說，9名俄羅斯將軍就因此喪生。

他的葬禮將在他的家鄉巴什科爾托斯坦(Bashkortostan)地區的季爾良斯基村( Tirlyansky)舉行。