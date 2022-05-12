日本天團「Mr.Children」迎接出道30周年，去年5月10日釋出台北小巨蛋完整實況，今年的出道紀念日則要將當天在東京巨蛋的演唱會，於5月22日在多家線上平台以付費的方式播出，而這次巡迴演唱會取名為「前往半世紀的入口」，意思就是指他們最少要再唱20年。

「Mr.Children」今年5月10日將在東京巨蛋與5萬名幸運樂迷迎接出道30周年，經過討論後決定以線上播出的方式，讓包括台灣在內，深受疫情所苦而無法到場的海外樂迷們，都能感受「Mr.Children」的現場魅力。回想去年原本要舉辦的演唱會受到疫情影響，連公布的機會都沒有就直接取消，櫻井和壽形容就像是一場沒有球門的足球比賽一樣，但也因此有了更多時間來準備30周年的巡迴演唱會。

主唱櫻井和壽日前接受媒體訪問時被問到「再唱20年」這件事，他說「狀況絕佳的時候『無論怎樣都可以』，狀況不錯的時候，也是滿有自信的，但如果是在沒有自信的狀況下，就可能會有『這首歌我唱起來沒問題，但大家可能聽了會沒感覺吧』」，假如真的迎接出道50周年，團員們也都70歲了，櫻井和壽表示「還能想像我們60多歲的樣子，但70歲就有點無法想像了」。

「Mr.Children」也在5月11日推出，《Mr.Children 2011 - 2015》、《Mr.Children 2015 - 2021 ＆ NOW》2張精選輯，其中包含2首新歌，〈永遠〉是Netflix原創電影《我的櫻花戀人》主題曲，另一首〈活下去〉則是預定7月上映的電影《王者天下2 邁向遙遠的大地》主題曲，MV上線後也迅速突破百萬人次瀏覽。「Mr.Children 30th Anniversary Tour 前往半世紀的入口」將於22日（日）播出，相關媒體、各門票販售網站等詳情請洽官網連結。