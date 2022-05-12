台南市七股區樹林國小學生以Gather.town平台幫寶安宮白鶴陣作文化館。（台南市七股區樹林國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南市七股區樹林國小學生以Gather.town平台幫寶安宮白鶴陣作文化館。（台南市七股區樹林國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南市七股區樹林國小六年級學童今年畢業成果展很特別，以Gather.town平台展示樹林寶安宮白鶴陣文史資料；廟方表示，廟裡有許多白鶴陣器具文物展示，但缺乏有系統性的資料整理，正好與樹林國小課程結合，有了線上白鶴文化館計畫，也是廟宇首創以Gather.town平台當文史資料展館。

去年疫情期間，樹林國小不僅線上教學，畢業典禮更採用Gather.town平台，舉辦可線上互動的畢業典禮。今年六年級的畢業成果展，利用彈性課程，以白鶴文化館為主題，再度以Gather.town平台，讓學童自行收集資料，設計展館。

這個計畫也激發學童挑戰心，激烈討論如何架設白鶴文化館，要規畫那些展覽，如何讓線上參館的人有臨場感，又如何將收集資料與展示的內容做連結。

樹林國小老師楊易霖表示，孩子課堂討論出建置數位白鶴文化館的方式後，更主動去社區蒐集建置需要的資料，走訪寶安宮、訪問耆老。楊易霖說，看到孩子熟悉的使用ipad進行資料蒐集很是開心，他也觀察到孩子居然想到利用全景功能來蒐集資料。

樹林里里長黃寶田表示，寶安宮長期與樹林國小合作，傳承白鶴陣藝陣，寶安宮也有保存歷年開館、出陣、受訪表演相片影片，保存白鶴陣出陣所需兵器，歷年的白鶴與服裝，但是就缺一個文物展示館，目前實體文物館已在規畫中。

楊易霖說，今年先由樹林國小師生製作線上白鶴文化館，歡迎17日開幕時大家一起上線參觀，小朋友會在線上牌樓前進行導覽解說，並帶至會場，參觀者不只有可看到圖片、影像，還有文史資料，未來此館也可以再擴充增加內容。