富邦悍將本季戰績不佳，上半季出賽24場已吞下20敗，上半季淘汰指數只剩23，且落後排名第1的樂天桃猿13.5場勝差，要挑戰季冠軍難度很大，談到球隊接下來的安排，總教練丘昌榮表示，目前還沒有考慮大量練新人，「球隊還沒有放棄，還是會以求勝的態度去面對每一場比賽。」

富邦開季前24場僅拿4勝，打擊率2成21、173支安打、54得分，都打破統一獅元年紀錄，改寫中職33年來前24場最差紀錄，要搶下上半季冠軍似乎是「不可能的任務」。

去年下半季尾聲富邦曾大量啟用新人有不錯的成效，對於今年上半季戰績與他隊漸行漸遠、還在找尋最佳隊形的此時，是否趁勢換血？丘總直言「目前沒有考慮」，他說：「現在還不是放棄的時候，就算戰績不好還是要展現求勝的態度，誰的狀況好就誰上來，找出可以在一軍比賽的陣容。」

丘昌榮表示，由於今年賽制改為「固定季後賽制」，代表會有3隊有季後賽機會，仍會考慮到全年度戰績，也因為考量賽制改變，每場比賽都要認真，「所以才會想讓洋投投一休五。」

不過目前有多名資深球員待在二軍，是否會壓縮到新秀的出賽空間？丘昌榮透露，二軍總教練陳金鋒及首席教練郭建霖都有另外安排對外自辦賽，希望單周能安排到5場比賽，讓球員有出賽機會。