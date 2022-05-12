動畫界坎城影展之稱的安錫國際動畫影展（Annecy International Animation Film Festival），網羅來自世界各地的動畫作品參展，名列4大動畫影展之一。日前公布本屆評審團完整名單，名導楊凡受邀擔任評審之一，而其首度跨足動畫就一鳴驚人的動畫長片《繼園臺七號》（No.7 Cherry Lane）亦入選影展特別放映單元。

《繼園臺七號》是史上首部角逐威尼斯影展最高榮譽金獅獎的華語動畫，並榮獲最佳劇本獎的肯定，故事以1967年動盪的香港為背景，講述一對母女與年輕的英文家教老師， 3人之間的曖昧關係，配音由張艾嘉、趙薇、林德信及兩岸三地影人獻聲，導演則找來榮獲金馬獎最佳動畫短片的導演謝文明擔任，片中幻想與現實交錯、男女私情與社會紛擾穿插並行，帶給觀眾耳目一新的視聽體驗。

導演楊凡說：「這是一個關於不顧一切追求愛情的故事，其中揉合了許多像是善與惡、戰爭與和平、東方與西方、心靈與肉體等兩極對立的元素，全都化作千萬張手繪影像豐富了整部電影。唯有透過動畫這樣的藝術表現形式，才能真正呈現屬於此年代香港的華麗與蒼涼，很高興香港獨特的美能透過影展讓更多人看見。」《繼園臺七號》將在今年秋天與台灣觀眾在大銀幕相見。