為穩定台南南科供水，中央推動台南大湖計畫，近年水利署持續檢討修正，規畫在善化區北側、曾文溪中游地區開發3人工湖，完成後每日可以提供南科產業8.5萬噸用水，環境影響說明書完成後，經與地方開會聽取意見再修正，希望明年能送環境影響評估審查，順利的話，預計2031年完工。

中央於2005推出台南大湖構想，地點位於台南善化六分寮農場，由於面積過大、經費過高，地方認為離聚落太近，一直未能具體推動；2011年台南市水利局提出修改方案，但因環保團體對地質的疑慮及開發經費問題，開發還是暫緩。

不過，水利署對此計畫仍持續進行檢討修正，換址後在地質上作了很多鑽探，確認地下水層問題，進行生態調查、水質調查，2019年正式進入可行性規畫，規畫水源如何引進，湖水如何送到淨水廠，如何送到供水區；對交通、生態、居民衝擊如何最低，進行多項調查。

據水利局資料，目前人工湖地點主要位於台糖曾文農場，橫跨台19甲線兩側，開發用地面積約169公頃，分成A、B、C三湖區，從玉峰堰取水，引水管長約13.6公里，完工後每日可供應8.5萬噸用水，原本供給南科之自來水便可移轉供民生用水使用，提高民生用水供應量。

除了增加用水量，台南大湖還有滯洪功能，可增加善化、安定地下水補注區域之地下水；湖區也將規畫環湖自行車道及步道及綠廊，提供民眾休憩運動空間。在目前台糖加油站地點附近，將設置農產市集區，未來善化牛墟也可遷至此繼續經營。

地方人士表示，聽說台南大湖計畫持續推動，但卻不知具體計畫對地方會有什麼影響，希望當局能盡早開說明會，讓鄉親了解進度與內容。