改編自2011年震驚韓國社會「加濕器殺菌劑毒害事件」的電影《空氣殺人》請來李先彬擔綱女主角，飾演首爾地方檢察廳的檢察官，姊姊因為加溼器殺菌劑事件身亡，讓她決定放棄檢察官職位，成為受害者們的辯護律師，將在片中展現真誠不已的熱演，她對這次的演出表示：「這是我非常想挑戰的電影，也對劇本產生使命感；我覺得這會成為我人生中最大的榮幸，所以決定要演出。同時，還有許多尊敬的前輩共同演出，讓我覺得應該會有很多值得學習的地方。」

李先彬同時分享準備角色的過程：「因為要演律師，導演給我許多厚重的資料去學習。律師應該是對這起事件最了解的人，所以對此產生使命感；就像準備考試一樣，我一個都沒有漏掉，全都看完了。」坦言拍攝時壓力超大，「為了受害者，我們努力地進行拍攝，比任何作品都小心翼翼地去接近角色。」甚至在殺青當天拍到流鼻血：「這真的很難！作為演員要進入作品時，角色要比任何人都善於表達，是個不容許失誤的角色。也因為心情沉重，所以拍攝期間逐漸瘦了下來，拍攝最後一天甚至拍到流鼻血。」對於自己拍到愈來愈瘦，連她自己都嚇了一跳。她也同時提到男友李光洙：「電影拍到後期越像個病人，男友看到我這樣子也很心疼。」

值得一提的是，《空氣殺人》改編自作家蘇在沅的小說《菌：加濕器殺菌劑和不言而喻之事》。一向關注社會與弱勢議題的他，之所以拿這個震撼全韓的「加濕器殺菌劑毒害事件」作為寫作題材，他透露：「當時妻子懷孕了。一聽到她懷孕的消息，我就買了加溼器作為禮物。當我打開加溼器的時候，突然想起多年前這個事件。為了不再遺忘這個事件，讓我決心把它寫成小說，馬上開始執筆。」為了撰寫小說，他也聆聽許多受害者的故事，「多虧這些奮戰多年的受害者家屬，未來的家庭才得以安全。托他們的福，我們才能得到健康的保障。作為父親的我們，為什麼要在這片土地繼續進行如此冤枉的鬥爭，寫出每一字每一句，都讓我心痛不已。更令人痛心的事實是，故事還在持續發展當中。」

《空氣殺人》本週五（13日）在台上映。