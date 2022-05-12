8點檔再淪陷，民視《黃金歲月》演員羅巧倫、王中平分別於9日、10日快篩陽性，今PCR結果出爐均為陽性確診。王中平5月8日起、羅巧倫5月9日起就沒有進劇組拍攝，待兩人完成7＋7的居家照護，快篩陰性後才會再安排工作。

民視表示，劇組除了調整班表，先避開相關對手戲藝人的通告，每天每一位需要進棚的演藝工作同仁，一樣都要快篩陰性才放行；基本的工作場域清潔消毒，提供防疫茶保健，劇組表示一定要齊心防疫，以順利安全推動工作。