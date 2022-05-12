8點檔再傳疫情！王中平、羅巧倫PCR陽性確診 20:002022/05/12 中時 王思穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 王中平PCR陽性確診。（翻攝臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 8點檔再淪陷，民視《黃金歲月》演員羅巧倫、王中平分別於9日、10日快篩陽性，今PCR結果出爐均為陽性確診。王中平5月8日起、羅巧倫5月9日起就沒有進劇組拍攝，待兩人完成7＋7的居家照護，快篩陰性後才會再安排工作。 民視表示，劇組除了調整班表，先避開相關對手戲藝人的通告，每天每一位需要進棚的演藝工作同仁，一樣都要快篩陰性才放行；基本的工作場域清潔消毒，提供防疫茶保健，劇組表示一定要齊心防疫，以順利安全推動工作。 羅巧倫演活本土劇《黃金歲月》小三角色。（羅巧倫臉書） 苗縣＋760 快篩陽視訊看診院所出爐 《一家團圓》再爆疫情！江宏恩快篩2條線 陳冠霖2度隔離 #羅巧倫 #王中平 #8點檔 #PCR #結果出爐 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 黃珊珊》全台PCR量能達20萬件 守住醫療底線 09:002022/05/11 生活 黃珊珊快篩陽等待PCR！柯文哲快篩結果出爐 10:102022/05/11 政治 星確診！陳柏霖王中平羅巧倫染疫 04:102022/05/11 娛樂新聞 徐巧芯爆診所PCR真相 轟「在指揮什麼」 網喊抓假新聞 14:542022/05/12 政治 藍營女戰神辦公室同仁確診 快篩結果出爐 10:382022/05/12 政治 中職》上午採檢下午PCR報告出爐 王鏡銘確診 18:202022/05/11 體育 台語女歌手抗癌成功突發燒 快篩陽緊急就醫PCR 14:052022/05/12 娛樂 只有3類人！今起快篩陽=確診 8大QA一次看 07:442022/05/12 生活 余皓然校花女兒換髮色 仙氣模樣曝光網驚豔：人類顏值天花板 12:002022/05/11 娛樂 百萬Youtuber客串8點檔 直呼比在瘦子面前唱Rap緊張 19:092022/05/12 娛樂 「這次保險公司慘了」 柯文哲：飛來橫禍每家虧幾百億 16:562022/05/12 生活 娛樂熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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