台北市副市長黃珊珊PCR陽性確診，目前居家隔離中，今(12日)她在臉書更新近況表示，有朋友傳給她一張新聞台的畫面截圖，畫面左下角小標寫著「黃篩篩確診居隔」，她忍不住說「篩篩我笑了出來」，她感謝最近許多媒體朋友的關心，辛苦大家了，也坦言生病不是任何人的錯，這是一場疫災，需要大家團結應對。

黃珊珊12日在臉書發文表示，自己確診居家隔離後，除了喉嚨癢癢的之外，沒有其他的症狀，之前周遭的駕駛與祕書都確診過，她覺得自己不用緊張，染疫後的切身感受，是希望大家對確診者要更加溫柔，生病不是任何人的錯，這是一場疫災，需要大家團結應對。

黃珊珊臉書。

黃珊珊也提到，回想起來，從2020年1月27日起，才剛擔任副市長3個月的她，就接任台北市防疫指揮官，疫情升級後改任副指揮官，整整2年多每天都在跟病毒作戰，不管是防疫旅館、防疫計程車、專責旅館、車來速、精準疫調，工作與生活都是抗疫。今天，終於與病毒正面交戰，親身體驗確診者的感受。

黃珊珊坦言，疫情造成了很多痛苦與悲劇，不僅衝擊生計，有些人甚至見不到親人的最後一面，更重塑了人與人的距離，改變了世界的運作模式，「現在連3歲的孩子，也知道要認真地戴口罩，他們成長的記憶，也許會和我們的經驗很不一樣」。

她指出，今天開始，快篩陽的「居家隔離者、居家檢疫者、自主防疫者」，都可以經過醫師視訊評估認定為『確診』，因此，將會爆出大量的視訊診療需求，接下來會有許多修正空間，此外，中高齡患者可能不熟悉系統操作，這是接下來必須被克服的問題。為了因應這些需求，北市會以防疫計程車，將確診者載到「車來速」採檢，補足視訊醫療的不足。

黃珊珊也透露，台灣正在度過共存前的黑暗過渡期，稍早也有一位朋友打給她，說他的小孩發燒快篩陽，焦急的父母只想快點帶孩子看醫生，現在有多少焦慮的父母正在擔心害怕，北市府一定會盡全力抗疫，努力讓人民安心生活、走向共存。