網紅小A辣今（12日）以跨性別身分推出情趣用品「小三杯」，為慶祝群募計畫順利達標，以繳械代替拉炮，邀請台灣第一男優陳凡騏現場大膽試用小三杯。
小A辣理解男性的生理需求，更能與生理女產生共感，也因為這樣擁有眾多女粉絲。她說之前花約39萬進行變性手術，現在每天服用女性賀爾蒙，抑制男性特徵，皮膚也變得很好，沒有什麼後遺症。
她這次跟鄭家純（雞排妹）一起合作小三杯，兩人還曾互看私處，大讚雞排妹是她看過最厲害的，「外觀、顏色都是最好看」，而雞排妹看到她的則覺得有種「長知識的感覺」。
網紅小A辣今（12日）以跨性別身分推出情趣用品「小三杯」，為慶祝群募計畫順利達標，以繳械代替拉炮，邀請台灣第一男優陳凡騏現場大膽試用小三杯。
小A辣理解男性的生理需求，更能與生理女產生共感，也因為這樣擁有眾多女粉絲。她說之前花約39萬進行變性手術，現在每天服用女性賀爾蒙，抑制男性特徵，皮膚也變得很好，沒有什麼後遺症。
她這次跟鄭家純（雞排妹）一起合作小三杯，兩人還曾互看私處，大讚雞排妹是她看過最厲害的，「外觀、顏色都是最好看」，而雞排妹看到她的則覺得有種「長知識的感覺」。
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