國內單日新增確診人數突破6萬人，為因應民眾緊急就醫需求增加，消防署日前邀國防部軍醫局、陸軍後勤指揮部及各縣市消防局，召開「啟動國軍救護車支援消防機關防疫作業」會議，決議依縣市需求啟動國軍城市型救護車加入消防防疫勤務，今（12）日消防署辦理第一階段線上教育課程，計440名國軍官兵同時上線學習。

第一階段課程由台灣緊急救護醫療指導醫師學會配合消防署緊急救護教官、陸軍後勤指揮部軍醫處共同編排授課，目標是協助國軍官兵快速掌握COVID-19疫情概況及防疫勤務的經驗分享，除讓支援人員了解編組進入消防團隊的部署及任務，同時針對作業期間安全與健康的評估、處置等進行說明及問答。

第二階段的實務訓練安排明日上午在新北市消防局海山分隊辦理，訓練將以實際操作防護裝備穿脫、救護車清消及基本救命術演練等項目為主，讓支援人員能順利執行防疫勤務。

消防署表示，中央將持續監測各地方疫情及救護出勤狀況，地方消防機關則依實際需求的時機與量能，向所在地區後備指揮部申請國軍支援，確保日常消防救災及防汛等消防能力，維護國人生命安全。

消防署呼籲，COVID-19救護件數持續成長，非緊急傷病民眾請自行就醫，居家照護、隔離及檢疫者撥打119求援時，請務必主動告知防疫身分及求助原因，方便119提供適當的服務。