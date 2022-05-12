2022湯優盃世界羽球團體賽今天（12日）進入8強淘汰賽，湯姆斯盃中華男子隊和日本隊打滿5點，很可惜在2比1聽牌下連掉兩點，最終2比3飲恨，無緣隊史首度晉級4強，加上稍早優霸盃中華女子隊也0比3不敵日本，中華隊本屆湯優盃賽程結束。

中華男子羽球隊在湯姆斯盃8強賽一哥周天成雖第1點單打敗給前世界球王桃田賢斗，不過接下來男雙東京奧運金牌組合李洋／王齊麟擊敗去年世錦賽金牌保木卓朗／小林優吾，以及男單王子維打退常山幹太，中華隊反以2比1超前並聽牌。

昨天在小組賽對印度，幫助中華隊拿下確定勝利的1點的男雙組合盧敬堯／楊博涵，再次擔任重要的第4點雙打，兩人面對新組合古賀輝／渡邊勇大，屢次被對手攻擊空擋救球不及而掉分，奮戰53分鐘以22比24、14比21敗下陣來，雙方2比2平手。

第5點單打中華隊由19歲小將廖倬甫對上經驗較豐富的世界第20西本拳太，兩局比賽廖倬甫都有領先過，可惜都在中後段被對手連續得分拉開，最終13比21、11比21落敗，幫助日本隊3比2險勝的西本拳太，也開心吶喊。