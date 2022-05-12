（金管會證期局副局長蔡麗玲。圖／視訊截圖）

台股近期震盪加劇，12日大跌389點，加權指數終場收1萬5,616點，失守「萬6」大關，創近一年新低紀錄、投資人心驚，金管會主動出面信心喊話。金管會證期局副局長蔡麗玲12日表示，目前信用交易占比在大盤成交值低於7％，信用交易影響不若以往，且融資擔保維持率達159.43％、追繳金額0.42億元，「沒有斷頭潮的疑慮」，但倘若股市發生非理性下跌情事，必要時將採取相關穩定措施。

隨著美股重挫，台股雖然體質好，但市場擔心融資多殺多，即將引發斷頭賣壓。蔡麗玲表示，目前台股信用交易占大盤成交值都低於7％，5月11日占比為6.17％，融資融券影響性已不若以往。5月11日的融資擔保維持率為159.43％，要達到追繳門檻是130％，目前追繳金額為0.42億元，整體來看，擔保維持率仍穩健，沒有斷頭潮的疑慮。

再看到量能，據證期局統計，今年以來至5月12日止，台股集中市場日均量為2,941億元，比去年日均量3,914億元來得減少。但去年是因為成交量大爆發所以較高，往年日均量是在800至2,000億元，台股動能仍相對持穩。至於外資占比，今年至4月底為止，外資持股占比達40.68％，去年同期占比約44.11％。

蔡麗玲進一步分析，台股跌幅相對其他股市小。近期國際間受「美國聯準會升息、俄烏地緣政治因素及通膨疑慮」等因素影響，致股市震盪增加，台股亦隨國際股市波動，2022年以來截至5月11日止，台股跌幅12.14％，表現仍優於美國那斯達克(-27.36％)、上海(-15.96％)、香港(-15.27％)、韓國(-12.94％)及道瓊工業(-12.40％)。

蔡麗玲也從兩方面看台股基本面穩健。一是總體經濟持續成長：財政部2022年5月9日公布4月進出口統計，單月出口值416.6億美元，創歷年單月第三高，較去年同期增加22.3％，出口達成連22紅紀錄。又國發會公布今年3月景氣對策信號燈號為綠燈，顯示當前景氣穩定。

二、上市櫃公司基本面尚屬穩健。台股短期雖受到升息議題等不確定因素影響，但股市長期仍將回歸基本面，台股集中市場今年截至4月底本益比約12.55倍，現金殖利率達4.20％(加計股票股利為4.36％)，另國內上市櫃公司111年4月份營收3.26兆元，創歷年同月新高，且截至4月底累計營收約13.48兆元，較去年同期增加10.39％。

蔡麗玲建議，投資人可多關注上市櫃公司基本面變化，依本身投資策略審慎投資、注意風險；金管會將持續關注美國聯準會利率政策、俄烏情勢及疫情變化對總體經濟影響及台股表現，並持續督導證交所及櫃買中心加強注意上市櫃公司相關資訊及時揭露，倘股市發生非理性下跌情事，必要時將採取相關穩定措施。