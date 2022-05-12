受到疫情影響的味全龍在11日復賽，「五月狂龍」主題月活動也將持續進行，今天公布21、22日「汪汪萌寵日」主題活動，天母棒球場首次開放寵物進場，配合外野野餐席開賣「外野汪汪特別席」，門票並將於13日中午開賣。

龍隊21、22日將舉辦寵物主題活動，天母棒球場也將首次開放寵物（僅限小狗）進場，配合主題活動，賽前球迷朋友可以帶著汪汪來周邊參加「汪汪活力賽」，只要通過趣味障礙挑戰賽，就有機會獲得「萌寵日寵物水壺牽引繩」獎品。

兩日主題活動將於天母棒球場外野野餐席開賣「汪汪特別席」套票，每組600元，13日中午12點半開放會員優先購票，2點半再開放全面購票。套票每位球迷可以伴隨一隻自己心愛的汪汪進場（限30公斤以下）賽後憑此票券還可參加場內草皮體驗活動，可以和心愛的汪汪在天母球場留下難忘的回憶。

原定主題日亮相的『狂龍球衣』，受疫情影響也將延至21日主題活動一起亮相，接續五月的每場主場賽事，龍將們都將換上全新黑色狂龍戰袍，黑色狂龍帽徽W也巧妙的將數字5融入其中，狂龍球衣也將同步21日起在味全龍商城和天母專櫃同步販售，球迷每人、每回皆以限購2件為限。

註：寵物可落地範圍為天母球場二樓入口閘門外區域及外野汪汪特別席，務必使用牽繩牽著寵物。二樓入口閘門內區域，飼主需以提籃、推車或用抱的方式帶著寵物狗，且僅能通行於二樓迴廊區域，不可進入座位區。