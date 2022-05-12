新北市福和橋今（12）晚7時許發生1輛轎車疑似不熟悉路況，竟開上機車道當場被左右護欄卡死，導致後方無法通行，現場塞爆；臉書「我是永和人」有網友分享照片說「福和橋大塞車中」，不少當地網友留言「塞好長一串」、「我下班時有遇到，真傻眼」、「這是開在機車道嗎」、「經過前面還躺了兩台機車，下雨騎車變更塞了」、「路不熟+沒判斷力」。

新北市福和橋今（12）晚7時許發生1輛轎車疑似不熟悉路況，竟開上機車道當場被左右護欄卡死，導致後方無法通行，現場塞爆。（翻攝自臉書「我是永和人」）