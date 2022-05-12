汽車開上福和橋「機車道」卡在路中 疑釀追撞全線塞爆中 20:222022/05/12 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市福和橋今（12）晚7時許發生1輛轎車疑似不熟悉路況，竟開上機車道當場被左右護欄卡死，導致後方無法通行，現場塞爆。（翻攝自臉書「我是永和人」） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市福和橋今（12）晚7時許發生1輛轎車疑似不熟悉路況，竟開上機車道當場被左右護欄卡死，導致後方無法通行，現場塞爆；臉書「我是永和人」有網友分享照片說「福和橋大塞車中」，不少當地網友留言「塞好長一串」、「我下班時有遇到，真傻眼」、「這是開在機車道嗎」、「經過前面還躺了兩台機車，下雨騎車變更塞了」、「路不熟+沒判斷力」。 新北市福和橋今（12）晚7時許發生1輛轎車疑似不熟悉路況，竟開上機車道當場被左右護欄卡死，導致後方無法通行，現場塞爆。（翻攝自臉書「我是永和人」） 新北市福和橋今（12）晚7時許發生1輛轎車疑似不熟悉路況，竟開上機車道當場被左右護欄卡死，導致後方無法通行，現場塞爆。（翻攝自臉書） 女子駕車出遊沒油卡路中 員警推車協助脫困 貨車國道追撞2死 竟是司機滑手機釀禍 #福和橋 #機車道 #開上 #塞爆 #汽車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄槍響！男遭拘提拒捕開車衝撞 警開1槍仍脫逃 17:332022/05/09 社會 致富膠囊－電動車使用率隨成本降低而增加 04:102022/05/09 投資理財 校車司機殺小女友 藏屍汽車旅館判囚18年獲假釋 14:432022/05/10 社會 電商業者販售汽車消音扣 侵權又危害行車安全 13:402022/05/10 社會 騎士凌晨誤闖西濱 大車呼嘯嚇到停路肩求救 11:092022/05/12 社會 搶缺車商機 格上推八大神車訂閱服務 04:102022/05/11 產業特刊 《國際產業》2035年起禁銷燃油新車 歐洲議會贊成 11:282022/05/12 財經 國道3號快篩劑貨車司機滑手機 釀2死3傷慘劇 16:022022/05/07 社會 The new T-Roc 全車系 122.8萬起登場 179.8萬 性能跑旅R 179.8萬獨獻首批R車迷 19:582022/05/12 汽車情報-汽車新聞 汽車零件族群 4月業績強勁 04:102022/05/10 證券．權證 順益中壢綠能示範廠區 啟動 04:102022/05/08 產業．科技 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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