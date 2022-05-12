鈞興-KY今（12）日董事會承認第一季財報，營收及獲利雙雙創同期次高，EPS從去年同期2.68元降至1.57元，改寫同期次高。

鈞興第一季合併營收為6.68億元、稅後淨利0.83億元、EPS為1.57元。鈞興表示，鈞興第一季主要客戶因晶片短缺及航運干擾，調整拉貨排程，導致部分訂單遞延出貨，鈞興為提升全球市場業務接單競爭力，擴增研發團隊、越南新廠人員招募等相關費用增加，反觀去年第一季客戶提前備貨而墊高比較基期，是今年營收及獲利都比去年同期下滑的主因。

鈞興第一季電動工具、園林工具、減速設備產品第一季營收比重76.71％、12.09％、3.36％。鈞興打入工業機器人市場應用領域，第一季高精密齒輪、諧波減速器產品合計銷售金額年成長達206.16％，占整體營收比重2.61％。

鈞興表示，鈞興第一季整體毛利率30.68％，此外，為積極推動諧波減速器導入電動助力車(E-Bike)中置電機的應用開發、擴增台灣研發中心專業人才，且同步加大越南新廠人員招募計畫等相關營業費用增加，2022年第一季營業利益率14.02％。初期整體相關營業費用較高，未來隨越南新廠銷售貢獻放大、新業務領域接單斬獲等，有望幫助鈞興整體營運獲利能力，明顯增長。

鈞興表示，鈞興對第二季營運審慎樂觀，謹慎面對疫情與國際情勢變化，及時採取相關因應措施，以確保鈞興營運與生產出貨保持穩。隨著中國大陸物流運輸逐漸回到正軌，有望明顯提振客戶回補庫存備貨力道。

鈞興指出，鈞興深化與電動工具、園林工具、機器人應用等領域客戶業務合作，擴大公司業務接單表現，持續看好全球工業自動化趨勢，推升工業機器人應用需求與市場滲透率提高，以期增添未來營運成長動能。