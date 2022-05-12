在台灣涉犯港女命案的港人陳同佳，至今仍未來台自首。死者潘曉穎的母親向特首林鄭月娥發表公開信，促林鄭在離任前「做一件好事」盡快將陳同佳送審，為女兒討回公道。一直協助陳同佳的牧師管浩鳴今回應，現在最好的解決方法就是台方容許陳同佳赴台自首。陸委會則態度則未變，指港府應回應我方司法互助請求，且須由雙方政府談好相關事宜。

潘母表示，剛過去的周日是母親節，而今年已是第5年「女兒沒為我及家人慶祝母親節」，回想過往心感悲痛。她說，林鄭月娥離任在即，希望對方可以「做一件好事」，盡快將陳同佳送審，為她的女兒討回公道，這樣日後在香港人心中還記得林鄭月娥在離任前有心解決問題，有機會「流芳百世」。

香港01報導，現任香港立法會議員管浩鳴回應，明白潘母心情，但現任特首在2019年已為此事付上很大代價，現在最好的解決方法就是台方容許陳同佳赴台自首。但他認為，本屆政府只剩不到2個月任期，可能要下屆政府才有機會處理。

案發在2018年2月，當年19歲的陳同佳與女友潘曉穎往台灣旅遊期間，他涉殺害潘女，棄屍後逃回香港。香港警方其後拘捕和控告四項「洗黑錢」罪名，2019年4月被判監29個月，同年10月23日獲釋。他獲釋當日在監獄門外向潘曉穎家人鞠躬致歉，表示會返台灣自首，至今未成行。

陸委會則重申，我政府已一再說明，陳同佳為殺人嫌犯且犯案後即潛逃回港，本案並非單純移送或批出簽證問題，須由台港雙方就管轄權及相關公權力行使進行溝通，同時，基於證據的完整性及合法性不容被挑戰，亦請港府回應早先我方提出之司法互助請求，以確保案件的後續偵查與審判的順利進行。