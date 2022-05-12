又Q又捲的「謎之毛髮」！1名女網友日前吃朋友彌月蛋糕時，發現蛋糕體出現1根又捲又Q的毛髮，從蛋糕一側炸出，再往下切蛋糕竟又發現1根，讓她不敢想像這是哪個部位的毛髮，還透露該蛋糕店號稱百大伴手禮、50年素食烘焙名店，喊「想到吃下別人的毛就不舒服，內心無限陰影」。

該女網友在臉書「爆怨公社」上發文表示，她日前享用朋友送來的彌月蛋糕，吃到一半發現嘴裡「好像有什麼東西劃過舌頭」，用手從嘴裡取出後發現是1根毛髮，讓她瞬間毫無食慾，貼出照片說「難道是某種邪教儀式，想到吃別人的毛就不舒服，內心無限陰影」。

女網友吃朋友的彌月蛋糕，發現蛋糕體出現1根又捲又Q的毛髮，從蛋糕一側炸出，她再往下切蛋糕，竟又發現1根，讓她不敢想像這是哪個部位的毛髮。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

之後該女網友切同塊蛋糕時竟再度發現毛髮，該毛髮還是捲起的，她之後就不敢再繼續往下切了，直言「號稱百大伴手禮、五十年素食烘焙名店，師傅是都穿吊嘎上班嗎？」還說其他網友千萬別說師傅是「沒穿褲褲上班」，她實在不敢猜想該毛髮是哪個部位的，「這樣我可能要去掛身心科了」。

其他網友留言「捲的！危險」、「一邊做、一邊抓癢，然後掉毛後又直接做」、「可能是師傅對老闆不爽，故意要讓老闆難看，因為那絕非不小心所造成的」、「頭髮天然卷的我，看到各位一眼就認定這是謎之毛髮，心情很複雜」、「也許師傅的頭毛剛燙好，是個小卷毛啊」、「做到一半很癢，抓一抓繼續努力」。