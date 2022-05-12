近年隨著健康意識抬頭，美味實惠又富營養價值的地瓜越來越受喜愛，在產出多樣品種地瓜的日本也掀起熱潮。東京新開許多地瓜甜點專賣店，其中3家品牌更是推薦必訪，有像是現擠地瓜蒙布朗、和洋混搭的地瓜蒙布朗大福、開賣1個月就榮登日本Amazon西洋點心品項冠軍的蜜地瓜巴斯克起司蛋糕、鹹甜交織的地瓜法式鹹派等，3品牌各擁特色，以各式創新吸睛又誘人的地瓜點心搶客。

位於銀座的「銀座 芋山」

「銀座 芋山」的人氣商品「現擠地瓜蒙布朗」，客人點餐後才進行擠壓製程。（圖片來源：Ⓒ株式會社芋山）

在日本街頭偶爾會看到烤地瓜的攤販，但其招牌所使用的日文卻寫著烤芋頭（焼き芋），這樣的標記方式真讓人感到一頭霧水。其實日文中「芋（いも）」是泛指所有植物儲藏澱粉的肥大根莖，包含地瓜、馬鈴薯、芋頭、山藥等都算「芋」。

「銀座 芋山」便是一家標榜手工製作的地瓜甜點專賣店，今年4月剛開幕就吸引許多甜食愛好者的關注。商品主要使用擁有高糖度的「旭甘十郎紅春香」，以及口感綿密的「五郎島金時」2款熱門的地瓜品種。人氣招牌商品「現擠地瓜蒙布朗」的內餡是以生奶油為基底並加入地瓜醬，外頭所包覆的地瓜泥則是客人在點餐之後，店家才會開始進行擠壓製程，因此地瓜泥不僅新鮮，口感也相當細緻滑潤，令人忍不住一口接一口。

另款主力商品「地瓜蒙布朗大福」，則使用糯米粉、麥芽糖、水等原料製成的和菓子餅皮（日文稱「求肥」）包覆住店家特製的地瓜鮮奶油之後，再擠上蒙布朗地瓜泥。和洋混搭的製菓方式，創造出全新的視覺與味覺享受。此外，使用嚴選菜籽油酥炸並淋拌自製蜜糖的「細切炸地瓜條」，有外脆內鬆的好滋味，也是佐茶的良伴。

和洋混搭的「地瓜蒙布朗大福」。（圖片來源：Ⓒ株式會社芋山）

位於下北澤‧築地的「高級芋菓子Shimizu（高級芋菓子しみず）」

外脆內鬆的「細切炸地瓜條」，相當適合佐茶享用。（圖片來源：Ⓒ株式會社芋山）

主張「為熟悉的滋味增添高級感受」理念的「高級芋菓子Shimizu」，如同其品牌精神所述，選用鹿兒島產地直送，超過40天以上的低溫熟成地瓜，打破一般人對地瓜的刻板印象，用創新精緻的手法重新詮釋樸實地瓜，不只賦予地瓜新風味，也增添視覺上的吸引力。

最經典的商品是用料不手軟的「奢華地瓜百匯冰淇淋」，裡頭含有金時地瓜製成的地瓜棒、安納地瓜醬、紅晴香地瓜醬、地瓜鮮奶油、牛奶冰淇淋、香草冰淇淋等多達12種食材，從頭嘗到最後都可以飽享地瓜的美味。

「奢華地瓜百匯冰淇淋」使用多達12種食材，讓饕客大啖地瓜多層次的美味。（圖片來源：©-Imo-Shimizu）

而「蜜地瓜烤布蕾」也是店內的招牌甜品，剖半的烤地瓜表面，覆蓋上一層焦糖化的三溫糖，再添加一球香草冰淇淋，烤地瓜本身的醇甜，搭配三溫糖的酥脆與焦香，襯上畫龍點睛的冰淇淋，冰熱交融的滋味相當迷人。目前該品牌於東京有5間分店，分別位在下北澤、二子玉川、築地、澀谷、銀座。

「高級芋菓子Shimizu」的招牌甜品「蜜地瓜烤布蕾」，烤地瓜的香甜，搭配三溫糖的酥脆，再佐以冰淇淋，口感充滿驚喜。（圖片來源：©-Imo-Shimizu）

位於中目黑‧日比谷的「＆ OIMO TOKYO」

以炭火燒烤的熟成蜜地瓜來製作各個地瓜甜品的「＆ OIMO TOKYO」，其中的明星商品就是韻味深厚、甜爽不膩口的「蜜地瓜巴斯克起司蛋糕」，這個好滋味開賣短短1個多月，就榮登日本Amazon西洋點心類別的第1名。

除了巴斯克起司蛋糕叫好又叫座之外，地瓜鬆餅、地瓜布丁等甜品也不容錯過。而讓人驚訝的是，店裏除了甜點清單豐富，還提供獨特的鹹食菜色，像是使用無麩質餅皮所製成的「蜜地瓜法式鹹派」等等，讓消費者感受不同味覺的美味地瓜潛力。「＆ OIMO TOKYO」目前在東京設有2間店面，位於中目黑的店面以咖啡廳的型態經營提供內用與外帶的服務，而進駐於東京半島酒店內的日比谷店則僅提供外帶服務。

「＆ OIMO TOKYO」的「蜜地瓜巴斯克起司蛋糕」榮登日本Amazon的西洋點心品項的第1名。（圖片來源：© & OIMO TOKYO）